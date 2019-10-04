نعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر علاء عبد الهادى، ببالغ الحزن، وعميق الأسى، الناقد والمترجم إبراهيم فتحي، الذي رحل عن عمر ناهز الـ 89 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وجاء فى بيان النقابة: "يعد الراحل الكبير واحدًا من أهم نقاد جيل الستينيات وأبرزهم تأثيرا، ونشاطا، وكتابة، وقد أشاد الأديب الكبير نجيب محفوظ بكتابه في نقد أعماله. ترجم المفكر والناقد الثقافي الكبير إبراهيم فتحي عشرات الأعمال الأدبية والفلسفية والسياسية، وكتب مئات المقالات والأبحاث التي نشرت في العديد من الدوريات العربية والأجنبية، وللراحل الكبير العديد من الإصدارات في مختلف العلوم الإنسانية، وبرحيله فقد العالم العربي واحدا من أبرز مفكريه وكتابه. رحم الله كاتبنا الكبير وألهم تلامذته أهله وأصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون".