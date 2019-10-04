قال الدكتور مجد زكريا رئيس الجمعية المصرية لعلاج التصلب المتعدد، أستاذ المخ والأعصاب جامعة عين شمس، إن مؤتمر اللجنة الأوربية للعلاج والبحث فى مرض التصلب المتعد ECTRIMS، والذي عقد في دولة السويد، شارك فيه أكبر أساتذة مرض التصلب المتعدد "MS" في العالم، ووصل عددهم 10 آلاف خبير.

وأضاف "زكريا"، فى حواره لـ"الوطن"، أنه يعد أول مصري وعربي مدعو من قبل اللجنة لالقاء مناظرة علمية كبري مع الخبيره العالمية G- kobelt من ستوكهولم وكان محور المناظرة عن اقتصاديات علاج مريض التصلب المتعدد، مؤكدا على أن مرض التصلب العصبى المتعدد "أم أس " يشكل خطورة كبيرة على الإنسان نظرا لأنه يصيبه فى عمر الشباب ما بين 20 و40 عام، لافتا الى أن يؤثر فى الأناث أكثر من الذكور والى تفاصيل الحوار ..

التشخيص المبكر وعلاج مرض التصلب المتعدد بدأ منذ 7 سنوات والدولة تتحمل أعباء كثيرة للتخفيف على المريض

** باعتبارك رئيس الجمعية المصرية لعلاج التصلب والتعدد.. متى بدأ علاج مرض التصلب المتعدد في مصر؟

التشخيص المبكر وعلاج مرض التصلب المتعدد بدأ منذ 7 سنوات، وتحديدا عام 2012، حيث حدث تعاون مثمر جدا للمنظومة المصرية بأكملها تتمثل في: جمعية التصلب المتعدد والتي أتولى رئاستها حاليًا، مع الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، ووزارة الصحة، والتأمين الصحي، وشركات الأدوية، ثم حدث الاقتناع بين كل هذه الجهات لخطورة المرض وصعوبته وأهميته وتعاهد الجميع على نجاح تلك المنظومة كاملة وأفرزت واقعيا عن وجود 9 علاجات مستورده تصرف مجانا في التأمين الصحي، وعلى نفقة الدولة حيث إن مريض الـ MS يعالج بالكامل بدون تكلفة على المريض، رغم أن هذه الأدوية تعد غالية التكلفة.

مرض التصلب يصيب الإناث أكثر من الذكور

** وما الفئة العمرية التى تصاب بمرض التصلب المتعدد؟

يصيب الشباب فى عمر ما بين 20 و40 عاما، ويؤثر فى الإناث أكثر من الذكور.

** ومتى بدأ يظهر الدور الفعلي والفعال لوحدات علاج التصلب المتعدد بالجامعات المصرية ؟

أولى الوحدات بدأت في جامعتي القاهرة وعين شمس، ثم لباقي الجامعات، وأصبحت جامعة عين شمس تضم أكبر قاعدة بيانات مصرية مدونة علي جهاز الحاسب الآلي لنحو 3500 مريض، وأصبحت مصر في المركز السابع عالميا بين 35 دولة من حيث قواعد البيانات والتي تضم 5390 مريضا، ويرجع تصدر مصر لاحتلال هذا المركز لوجود قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة أقرتها المنظمات الدولية، وفِي سياق متصل نشر لمصر موضوعات مهمة عن مرض الـ ms في كبرى الدوريات العالمية في حدث كبير هذا العام.

دعوتى للمشاركة فى مؤتمر اللجنة الأوربية جاء نتيجة تطور دولي كامل وخطوات ناجحة

** وماذا عن المؤتمر الدولي الذي شاركت فيه؟

جاء ترشيحي لمؤتمر اللجنة الأوربية للعلاج والبحث فى مرض التصلب المتعد ECTRIMS، والذي عقد في دولة السويد، نتيجه تطور دولي كامل وخطوات ناجحة ومنظومة قويه لعلاج التصلب المتعدد من حيث العلاج والإبحاث وقواعد البيانات والتشخيص وتعاون الدولة في مواجهة المرض، وهذا المؤتمر الدولي العالمي يقام سنويا في دول مختلفة، ويشارك فيه الأطباء الأبرزعلى مستوى العالم ويعد إقامته حدثا كبيرا وعالميا لمرضى التصلب المتعدد ويكون مردودها الاقتصادي والعلاجي مهم لصالح المرضي على مستوى العالم.

نجحت في اقتناص المناظرة من نظيرتي السويدية بفضل امتلاكنا لقاعدة بيانات عن المرض بمواصفات عالمية

** حدثنا عن كواليس المناظرة التي نجحت فيها مع الخبيرة السويدية؟

تمت المناظرة أمام الخبيرة السويدية وهي رقم واحد على العالم من حيث اقتصاديات العلاج، وكانت مناظرتها صعبة، ولكني نجحت في النهاية في التفوق عليها وانتهى التصويت لصالحي، وهذا التفوق هو نتاج المنظومة من حيث قاعدة بيانات بمواصفات عالمية والخبرة في مجال المخ والأعصاب والتعاون المثمر بين الجمعيات ووزارة الصحة والتأمين الصحي، وأيضا التفوق على المستوى الدولي، من حيث نشر الأبحاث الطبية والدراسات الطبية المتعددة، حيث إن هذه المنظومة قد دعمت وجهت نظري ومنحت لي التفوق من حيث المعلومات.