رشحت المملكة العربية السعودية فيلم "المرشحة المثالية" للمخرجة هيفاء المنصور، لتمثيلها في مسابقة أوسكار عن فئة أفضل فيلم عالمي، في نسختها الـ 92، وتعتبر تلك هى المرة الثالثة التي ترشح فيها السعودية فيلما للمسابقة، حيث كانت المرة الأولى من نصيب "المنصور" بفيلم الأول "وجدة" عام 2013، ثم فيلم "بركة يقابل بركة" للمخرج محمود الصباغ، بعد 3 أعوام.

وتم اختيار الفيلم من قبل لجنة جوائز الأوسكار السعودية، وهي مجموعة مستقلة من صانعي الأفلام وشخصيات سينمائية يرأسها المخرج المحلي عبد الله أليف، وذلك وفقا لما نشره موقع "هوليود ريبورتر".

وتأتي السعودية ضمن قائمة الدول العربية التي رشحت أفلامها لجائزة أوسكار عن فئة أفضل فيلم عالمي، من بينهم مصر بـ "ورد مسموم"، المغرب بـ "آدم"، "لبنان بـ "1982"، الجزائر بـ "بابيشا"، فلسطين بـ "It Must Be Haven" وتونس بـ "ولدي".

"المرشحة المثالية" هو الفيلم العربي الوحيد الذي شارك في المسابقة الرسمية بالدورة الـ 76 من مهرجان فينيسيا السينمائي، وحمل توقيع المخرجة السعودية هيفاء المنصور، وحظى بمراجعات إيجابية.

تدور أحداث الفيلم حول "مريم" طبيبة سعودية، تعانى من مشاكل بعضها بسيط، مثل عدم تمهيد الطريق أمام المركز الطبى الذى تعمل به، أو جوهرى مثل تعرضها للتمييز الجنسى فى عملها، وعندما ترغب فى السفر إلى مؤتمر فى دبى تكتشف أن تصريح السفر الخاص بها فى حاجة للتجديد، (حيث لا يسمح للسيدات السعوديات بالسفر دون موافقة ولى أمرها)، وسفر والدها الذى يعمل فى فرقة فنية حال دون ذلك، وفشل خطتها فى السفر يقودها بالصدفة إلى ترشيح نفسها فى الانتخابات البلدية فى محاولة لإحداث فارق، وأمام رغبتها فى كسر تقاليد مجتمع محافظ، تواجه الشابة السعودية تحديات كبيرة تحاول تجاوزها بدعم عائلتها.