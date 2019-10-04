قال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية، إنه من المتوقع حدوث انخفاض في أسعار الخضروات والفاكهة، بنسبة تتراوح بين 5 و10%، جراء انخفاض أسعار البنزين.

وأضاف لـ" الوطن"، أن الفترة المقبلة سوف تشهد هدوءا كبيرا في الأسواق، نتيجة القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بخفض سعر البنزين، في إطار عملية التسعير التلقائي التي أقرتها اللجنة الحكومية المشكلة لمراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر.

وأقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بـ25 قرشًا للتر.

وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والسياسية، إن أسعار المحروقات مرتبطة بالسعر العالمي، والحكومة كانت تقدر سعر برميل البترول بـ68 دولار في الموازنة المالية، لكن سعر البرميل انخفض إلى 62 دولار وهذا السعر يتغير كل 3 شهور في السعر العالمي.

وأضاف أبوزيد، لـ"الوطن": "الارتباط بسعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري كان أحد أهم العوامل التي أدت إلى خفض الأسعار 25 قرشا".

وتابع: "الحكومة اتخذت القرار، وفقا لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث إن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضي، كما أن الآلية توفر قدرا من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين".

وأصبحت الأسعار 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح بـ4250 جنيهًا، اعتبارا من الساعة 12 صباحا، وذلك في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.