تفقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم أعمال الإنشاءات الخاصة بالوكالة الجديدة والمقامة على مساحة 48 فدانا بمنطقة "أم زغيو" بنطاق حي العجمي، تمهيدا لنقل وكالة الخضر والفاكهة بالحضرة إليها، وذلك في ضوء تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات لاستكمال مشروع محور المحمودية.

وأكد "قنصوة" أن المنطقة المحددة جرى الانتهاء من التصميمات الخاصة بها، حيث سيتم تقسيمها إلى سوق ووكالة للخضر والفاكهة على مساحة 40 فدانا، علاوة على 8 أفدنة أخرى ستحول إلى منطقة لوجيستية، مؤكدًا أن الوكالة الجديدة ستنشأ بتصميمات على أعلى مستوى.

وشدد محافظ الإسكندرية على سرعة الإنجاز والانتهاء من جميع أعمال الإنشاء بالوكالة الجديدة، كما أمر بالإزالة الفورية لأي تعديات ورفع جميع الإشغالات بمنطقة أم زغيو.

وعلى هامش التفقد؛ عقد المحافظ اجتماعا مع القائمين على أعمال التنفيذ، حيث تابع مستجدات مراحل تنفيذ السوق وأعمال البنية الأساسية لمشروع وكالة الخضر والفاكهة والتي تجرى بشكل سريع، إضافة إلى العمل على تمهيد وتسوية الطريق تماشيا مع المشروع.