قال المهندس محمد أبوسعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إن قلعة شالي بواحة سيوة بمحافظة مرسى مطروح هي معلم فريد من نوعة، ونعمل في الجهاز على مشروع يعيد الوجه الحضاري للواحة، ويقضي على مظهر الغابات الخرسانية التي تحيط بالمعالم الأثرية والتراثية بتوحيد ألوان المباني وتغيير واجهاتها بما يتماشى مع النسق المعماري المبني بمادة الكرشيف.

جاء ذلك خلال جولة وفد الاتحاد الأوروبي والجهاز القومي للتنسيق الحضاري للوقوف على آخر التطورات والمستجدات التي شهدتها قلعة شالي بسيوة بعد ترميمها، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع شركة النوعية البيئة الدولية لتنمية الصناعات الصغيرة والحرفية.

وتابع "أبوسعدة" يأتي هذا المشروع في إطار اهتمام وزارة الثقافة وجهاز التنسيق الحضاري، ومنظمات المجتمع المدني بالمعالم السياحية الموجودة بمنطقة سيوة.

وأضاف أبو سعدة، أن الجهاز يعمل على تطوير النسيج العمراني بالمنطقة، ووزارة الآثار تعمل تطوير القطاع الأثري، والاتحاد الأوربي يدعم هذه الخبرات لتحقيق نهضة حضارية وثقافية فريدة من نوعها، قائلا "هو ده المطلوب علشان نقدر نحافظ على تراثنا الحضاري والثقافي والأثري".

الجدير بالذكر أنه تم بناء هذه القلعة بستخدام خامات البناء التقليدية المحلية "الكرشيف" وهو حجر مكون من الملح والطفلة والذي يوجد عادة بسيوة.