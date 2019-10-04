مصدر أمني ينفي استهداف كمين الصفا بالعريش

نفى مصدر أمني، صحة ما جرى بثه على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن استهداف كمين الصفا الكائن بالطريق الدائري بالعريش بمنطقة شمال سيناء، واستشهاد عدد من رجال الشرطة.

وأكد المصدر أن ما جرى نشره في هذا الصدد عارِ تماماً عن الصحة.