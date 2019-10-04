تقدم وزارة الداخلية عبر الموقع الرسمي الخاص بقطاع الأحوال المدنية، عدد من الخدمات للمواطنين، ومتحدي الإعاقة والمصريين بالخارج.

وتستعرض "الوطن" الأوراق والإجراءات المطلوبة لإصدار بطاقة رقم قومي للمصريين بالخارج وفق الموقع كالتالي:

إثبات الشخصية

من خلال جواز السفر المصري الساري المفعول، رخصة قيادة مصرية سارية، ضمان القريب حتى الدرجة الثالثة لإثبات شخصيته

إثبات المهنة

تثبت المهنة للعاملين بالخارج مقرونه بكلمة بالخارج باعتماد القنصلية المصرية بالدولة التي يعمل بها.

إثبات محل الاقامة

تثبت للمقيمين بالخارج باعتماد القنصلية المصرية.

تثبت محل الإقامة داخل جمهورية مصر العربية بموجب جواز السفر المصري الساري المفعول، رخصة القيادة المصرية السارية، إقرار من أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة بإقامته معه في محل الاقامة الثابت ببطاقة أو جواز السفر المصري الساري الخاص بالقريب.

إثبات الحالة الاجتماعية

تثبت الحالة الاجتماعية (متزوج-مطلق) بموجب التالي:

مستندات مصرية: قسيمة أو بيان زواج أو طلاق - حكم قضائي بإثبات الزواج أو الطلاق.

مستندات أجنبية: قسيمة زواج أو طلاق معتمدة من القنصلية المصرية.

تثبت الحالة الاجتماعية أرمل أو أرملة بموجب أحد البدائل التالية:

مستندات مصرية: شهادة وفاة مصرية.

مستندات أجنبية: شهادة وفاة معتمدة من القنصلية المصرية (للزوج-الزوجة).

علمًا بأنه يجب موافاة الأوراق التالية على أن تكون أصولها مع المواطن وقت التصوير أو تعتمد صور طبق الأصل من القنصلية على مسؤوليتها.