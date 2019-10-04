أعرب الروائي أحمد مراد، مؤلف فيلم الفيل الأزرق، عن سعادته بنجاح الجزء الثاني من الفيلم، "الحمد لله مبسوط جدا جدا بنجاح الجزء الثاني، وإنه عجب الناس".

وكشف أحمد مراد، خلال حديثه لبرنامج "ET بالعربي"، أنه جار دراسة مصير الجزء الثالث من الفيلم، "إحنا لسه في إطار دراسة للجزء الثالث نعمله ولا لأ".

وأضاف مراد: "إحنا في مرحلة تحضير 1919، وهي مرحلة شاقة جدا علينا، لأنه عاوز مجهود جبار، فإن شاء الله نخوض التجربة ونعملها بنجاح".

وضم الجزء الثاني من "الفيل الأزرق" نفس فريق عمل الجزء الأول، وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبري في الجزء الثاني، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.