قالت الفنانة التونسية هند صبري، إنها لم تكن تتوقع النجاح الكبير الذي حققه فيلمها الأخير "الفيل الأزرق2"، مشيرةً إلى أن جزءه الأول حقق نجاحًا كبيرًا.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر"، على هامش مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي: "قلقت جدًا لأني اتحطيت في مقارنة مع العظيم خالد الصاوي في الجزء الأول، قلت للمخرج والكاتب هعمل ايه بعد اللي عمله".

وأشارت إلى أنها رحبت بأداء دور مشابه للدور الذي قدمه النجم خالد الصاوي في الجزء الأول من الفيلم، بسبب سطحية الأدوار النسائية في الفترة الأخيرة: "اتبسطت إني الشخصية حقيقية ومعقدة وفيها أبعاد، رغم مخاوفي الكتيرة".

وعن سبب ما وصفته هند، بسطحية الأدوار النسائية، قالت: "لما سألنا المنتجين قالوا إن الستات مبتجيبش فلوس".

في نفس السياق، قالت هند إن الفيلم أثر عليها: "في حاجات غريبة جدًا حصلت في الكواليس، فيه لمبة كبيرة فرقعت وإحنا بنصور مشهد، وفي حاجات كبيرة وقعت على الأرض من غير سبب".

وعن حياتها الشخصية، قالت هند إنها لم تمتهن المحاماة، لافتةً إلى أنها حركت دعوى قضائية ليجرى تسجيلها على قوائم المحامين، بعدما رفض الجهات المسؤولة ذلك بدعوى أنها فنانة: "كسبت القضية في المحكمة الإدارية العليا، لكن رفضت أشتغلها احترامًا للمهنة، مينفعش أبقى محامية وممثلة في نفس الوقت، لازم أختار".