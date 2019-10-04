استشهاد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال في جباليا

استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرين، بنيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة، وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن فلسطينيا استشهاد بعد إصابته بعيار ناري في الصدر شرق جباليا، فيما أصيب 3 آخرون خلال الجمعة الـ 77 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وتوافد الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني عصر اليوم إلى خمسة نقاط على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة السابعة والسبعين لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي تحمل عنوان:"المصالحة خيار شعبنا"، ووصل الشباب الفلسطيني إلى مخيمات العودة في رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة والبريج وسط القطاع إضافة إلى مدينة غزة وشرق مخيم جباليا شمال القطاع مرددين شعارات تدعو للوحدة الوطنية، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وجاءت مشاركة الشباب الفلسطيني تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي دعت إلى أوسع مشاركة ممكنة في التظاهرات على الحدود، مؤكدة على سلميتها وطابعها الجماهيري، وانتشر العشرات من جنود الاحتلال بينهم قناصة قبالة مخيمات العودة فيما شوهدت آليات عسكرية ترابض خلف الحدود.