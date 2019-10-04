اختتمت وزارة السياحة مشاركتها المميزة في الدورة السادسة والعشرين لمعرض السفر والسياحة UITM، الذي اقيم خلال الفترة من 2-4 أكتوبر الجاري بمدينة كييف، والذي يعد واحداً من أكبر الفعاليات الدولية السياحية في أوكرانيا.

وافتتح الجناح المصري السفير حسام الدين علي سفير جمهورية مصر العربية في كييف، وشارك في الافتتاح السيد محمد عبد اللطيف المستشار السياحي في براج والمشرف على أوكرانيا، ووفد رسمي من الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

وحظى الجناح المصري المشارك بالمعرض بإعجاب زائري المعرض، الذين توافدوا بأعداد كبيرة للاستمتاع بالأنشطة التفاعلية والعروض الموسيقية والفنية بالجناح، وقام الزائرون بالتقاط الصور التذكارية، وتم تدشين هاشتاج خاص خلال فترة المعرض بعنوان #Egyptuitm2019 شارك من خلاله الزائرون بوضع أجمل اللقطات والصور التذكارية لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيس بوك والانستجرام، وقد لاقت هذه الصور تفاعلا كبيرا ومتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم تنظيم مجموعة من المسابقات بين الزائرين ومنح جوائز تذكارية.

وتعد السوق الأوكرانية أحد أهم الأسواق الواعدة بالنسبة للمقصد السياحي المصري، والتي شهدت تطورا كبيرا من حيث حجم الحركة السياحية والأعداد الوافدة، حيث تأتي السوق الأوكرانية في قائمة أفضل عشر دول مصدرة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر، واحتلت المركز الثاني بعد السوق الألمانية.

وقد لاقي الجناح المصري المشارك فى هذا المعرض اشادة واستحسان الزائرين والمشاركين من الفنادق والشركات المصرية المشاركة نظرا لموقع الجناح المتميز، فضلا عن تزويد الجناح المصري بتقنيات تكنولوجية حديثة مثل تقنية الهولوجرام، كما تم الاستعانة بشاشات تفاعلية Interactive Screen تحتوي على صور ومعلومات عن المقاصد السياحية في مصر بعدة لغات، إضافة إلى استخدام نظارات ثلاثية الأبعاد تستخدم تقنيات الواقع الافتراضي Virtual reality بها صور للمقاصد السياحية المصرية المختلفة مثل البحر الأحمر والأهرامات وشرم الشيخ والغردقة، وذلك لتحقيق أكبر قدر من التفاعلية مع جمهور الزائرين.

كما تم وضع شاشات تعرض مواد ترويجية عن كل مدينة سياحية على حدى مثل شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، وذلك لإلقاء الضوء على المدن السياحية المصرية المختلفة في ضوء استراتيجية الوزارة في الترويج branding by destination، كما زُينت جدران الجناح المصري بمواد ترويجية لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM 2020.

وعلى هامش المعرض تم عقد مجموعة من اللقاءات المهنية مع أكبر منظمي الرحلات بالسوق الأوكراني

‏a touristic, TPG, Join Up, TEZ, TUI, Coral Travel, Pegas, Anex حيث تم توجيه الشكر لهم على النجاح الذى تحقق العام الماضي وحثهم على بذل المزيد من الجهود خلال هذا العام، كما تناولت اللقاءات الاستعدادات للموسم السياحي القادم واستهداف شرائح ذات انفاق مرتفع وذلك بطرح برامج لمنتجات جديدة مثل السياحة الثقافية ( القاهرة – الاسكندرية – وادى النيل ) والسياحة الشاطئية، بالإضافة إلى دعوة المشاهير وعدد من المدونين السياحيين من أوكرانيا لزيارة مصر خلال الفترة القادمة.

وسوف تشهد السوق الأوكرانية مزيدا من الحملات الترويجية والقوافل السياحية خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع منظمي الرحلات، لدفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال شتاء 2019-2020، فضلا عن الترويج للمتحف المصري الكبير بالتنسيق مع الشركاء المهنيين، لاسيما الخطوط الجوية الأوكرانية، والتي تقوم بتسيير 4 رحلات طيران مباشرة أسبوعيا إلى القاهرة.