قالت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران"، في بيان، إنها قدمت جميع تسهيلات السفر اللازمة للمشاركين في مؤتمر الروتاري الأفريقي المقام حاليا بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة نخبة من رموز العمل الخيري والإنساني، وكوكبة من الوزراء ورجال الأعمال في مصر وأفريقيا والدول العربية الشقيقة، فضلًا عن الحضور رفيع المستوى لكبار مسؤولي الروتاري الدولي.

يأتي المؤتمر بهدف تبادل الرؤى والخبرات والتجارب الناجحة لتحقيق التنمية المستدامة، والتعاون مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، خاصة في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي.