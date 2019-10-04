استقبل الرئيس العراقي برهم صالح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم؛ لبحث المظاهرات التي يشهدها العراق.

وأكد صالح والحلبوسي، وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، على حفظ الأمن المجتمعي ونبذ العنف وسلامة المتظاهرين والقوات الأمنية، ووجوب المباشرة بخطة عمل وإجراءات سريعة ودقيقة تتعلق بالواقع الخدمي وتلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، إضافة إلى إعطاء الأولوية القصوى لاتخاذ إجراءات صارمة في مكافحة الفساد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

واندلعت المظاهرات في العراق، احتجاجًا على الفساد والبطالة وغياب الخدمات في بغداد، قبل أن تمتد إلى مناطق الجنوب في حين بدت المحافظات الشمالية والغربية هادئة نسبيا، وتطالب الحركة الاحتجاجية التي انطلقت الثلاثاء الماضي في بغداد قبل توسعها إلى مدن عدة في جنوب البلاد، بتأمين وظائف للشباب ورحيل المسؤولين "الفاسدين".

ومنذ الثلاثاء الماضي، قتل 37 شخصاً، بينهم 33 متظاهراً وأربعة من عناصر الشرطة، فيما أصيب مئات بحسب مسؤولين محليين. وأعلنت الحكومة حظر تجوّل في العاصمة وفي مدن جنوبية.