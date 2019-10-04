صادرت مباحث التموين بالمنيا، اليوم الجمعة، طن لحوم فاسدة، وضبطت ثلاث جزارين ببندر ملوي يذبحون ماشية مريضة لبيع لحومها للمواطنين.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير الأمن، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بورود معلومات لضباط مباحث التموين بإشراف العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، وقيادة العقيد وائل زكي رئيس قسم مباحث التموين، ومعاونة الرائد عمرو سليم رئيس مباحث تموين الجنوب، مفادها أن "أحمد.م.ع" 26عاما، و"علاء.م.ع" 35عاما، "محمد.م.ا" 52 عاما، جزارين، يذبحون الماشية المريضة وويتم ختمها بأختام مقلدة لعرضها للبيع لجمهور المواطنين.

باستصدار أذن النيابة العامة والتنسيق مع الطب البيطري، جري ضبطهم ومصادرة 1029 كيلو لحوم، تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 12918 جنح.

كما تم تحرير محضر ضد "ماجد.ح.ت" 43 عاما، المدير المسؤول عن مصنع عسل أسود ومربى وصلصة بالمنيا الجديدة، لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية بدون فواتير ومجهولة المصدر، وجري مصادرة: 1920عبوة مربى، 672 عبوة عسل، 600 عبوة صلصة، وتم سحب عينات لإرسالها للمعامل المركزية، للوقوف علي مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرر المحضر رقم 29248 جنح مركز المنيا.