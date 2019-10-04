قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" بالسودان، إن الشركاء في المجال الإنساني بحاجة إلى 20.3 مليون دولار، في الأشهر الثلاثة القادمة، لمكافحة ومنع الكوليرا في السودان، مضيفا، في بيان، إن الشركاء في المجال الإنساني طوروا خطة لمواجهة الكوليرا والاستجابة لها، ويسعون إلى الحصول على 20.3 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة القادمة.

وأشار "أوتشا"، إلى استمرار ارتفاع عدد حالات الكوليرا المشتبه فيها، حيث تم الإبلاغ عن 226 حالة، بما في ذلك ثماني حالات وفاة في ولايتي النيل الأزرق جنوب السودان وسنار شمال النيل الأزرق، موضحة أن وزارة الصحة الاتحادية في السودان طلبت تطعيم 1.6 مليون شخص، بلقاح الكوليرا، في المناطق شديدة الخطورة في ولايتي النيل الأزرق وسنار.

وفي سياق آخر، أكد بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، دعم الاتحاد مشروعات الطاقة النظيفة، في السودان، لافتة في هذا الصدد إلى المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، في محلية الرهد في شمال كردفان جنوب غربي الخرطوم، ومن ضمنه تنظيم دورة تدريبية حول تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، استفاد منها 60 شابًا وشابة، لإيجاد فرص للعمل في هذا المجال.

وأشار الاتحاد، إلى أنه تم اختيار الخاضعين للتدريب، عبر مؤسسات الرعاية المحلية، بالتعاون مع القادة المحليين والمنظمات المجتمعية، حسب معايير محددة تشمل على سبيل المثال الشباب العاطل عن العمل، والرغبة في التدريب، فضلا عن مستوى التعليم، وخلفية المهارات المهنية، موضحا أن المشاركين في دورات التدريب تلقوا، جلسات نظرية وعملية، في محلية الرهد، مضيفا أن تدريب الشباب لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية سوف يسمح لهم بممارسة المعرفة والمهارات المكتسبة من التدريب.