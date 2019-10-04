أعلن مسئولو الحملة الانتخابية لجو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، جمع تبرعات لصالح الحملة تقدر بنحو 15.2 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام.

ويعد هذا تراجعا في حجم تبرعات الحملة مقارنة بالربع السابق من العام كما يأتي أقل مما جمعه كل من المرشحين بيرني ساندرز و"بيت بوتيجيج" المنتمين للحزب الديمقراطي نفسه، حيث جمع الأول 25 مليونا والثاني 19 مليون دولار.

لكن بايدن تفوق في الفترة نفسها على كل من المرشحة الديمقراطية السيناتور كامالا هاريس والتي جمعت 11.6 مليون دولار ورجل الأعمال أندرو يانج، الذي جمع 10 ملايين دولار.

ويعد هذا هو أول ربع سنوي كامل لبايدن في السباق الرئاسي لانتخابات 2020، وكان قد بدأ حملته بعد 3 أسابيع من بدء الربع الثاني من العام، حيث جمع في ذلك الربع 21.5 مليون دولار.

وأشار مسئولو حملة بايدن إلى أن أكثر من نصف المتبرعين في الربع السابق كانوا من الجدد على الحملة وأن متوسط قيمة التبرع وصل إلى 44 دولارا.

وقد تمكن بايدن من اجتذاب أكثر من ثلاثين متبرعا لصالح حملته كما ساهمت زوجته جيل بايدن في استقطاب أكثر من عشرة متبرعين لصالح حملة زوجها.