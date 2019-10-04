أقدم ضابط إسرائيلي، اليوم، على ضرب جنوده بسبب خوفهم من مواجهة الشبان الفلسطينيين، خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عندما ضرب الضابط على جنوده وقال لهم "أنتم نائمون، اصحوا". وأصيب 3 متظاهرين بينهم ناشط إسرائيلي من شبيبة الحزب الشيوعي خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وقالت مصادر محلية، إن مواجهات عنيفة اندلعت عقب محاولة أعداد كبيرة من جنود الاحتلال اقتحام البلدة تصدى لهم الشبان بالحجارة من مسافات قصيرة وأجبروهم على الانسحاب تحت غطاء كثيف من إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط مما أدى الى وقوع إصابتين، في ما أصيب شاب ثالث جراء وقوعه خلال محاولة الجنود اقتحام البلدة، موضحة أنه وللمرة الثانية خلال أقل من أربع وعشرين ساعة، تقتحم قوات الاحتلال بلدة كفر قدوم في ساعات الليل والنهار، ويطلقون طائرات موجهة لمراقبة تحركات الشبان ورصدهم خاصة في وقت المواجهات خلال المسيرة الأسبوعية.