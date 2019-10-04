ينظم جاليري "ضي" بالمهندسين يوم السبت الموافق 12 أكتوبر معرضين شخصيين، المعرض الأول للفنان المصري الدكتور محسن حمزة بعنوان (الآنية )، والمعرض الثاني سيكون في النحت للفنان الدكتور إيهاب الطوخي بعنوان (أنا تخين) ويستمر المعرضان لمدة ثلاثة أسابيع.

وقال هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه لعرب للثقافة والفنون، إنه سعيد بعودة الفنان التشكيلي الكبير محسن حمزة، أحد رواد جيل السبعينيات إلى الفن التشكيلي بعد انقطاعه عن المشاركة لفترة ليست بالقصيرة، وهو صاحب تجربة هامة لا تخطئها العين، وسيتضمن المعرض لوحات من كل المراحل التي مر بها الفنان.

وأضاف أن الفنان إيهاب الطوخي سيقدم تجربة جديدة بشكل درامي فانتازي في النحت بعنوان أنا تخين تظهر فيها قدرته العالية في الأداء وحواره البليغ بين الكتلة والفراغ في العمل النحتي.