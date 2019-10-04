قالت نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية، اليوم، إنها تسلمت التحقيق في هجوم على مركز للشرطة في باريس، الخميس، أوقع 4 قتلى، موضحة في بيان أنها تسلمت التحقيق في هذا الهجوم ذي الدوافع الغامضة بوصفه اغتيالا ومحاولة اغتيال نفذته "عصابة أشرار إرهابية وإجرامية"، ما يعزز فرضية تطرف المهاجم الذي اعتنق الإسلام قبل 18 شهرا.

وسعى المحققون، الجمعة، لمعرفة دوافع موظف في الشرطة قام بقتل 4 من عناصرها الفرنسيين طعنا بسكين في هجوم غير مسبوق ضرب في الصميم مؤسسة تمر بأزمة، وذكر مصدر قريب من الملف أن زوجة المهاجم الموقوفة قيد التحقيق، تحدثت أمام المحققين عن "سلوك غير عادي ومضطرب" لزوجها ميكايل هـ. "45 عاما" خبير المعلوماتية، عشية تنفيذه عمله.

وأوضح المصدر نفسه أن عمليات تفتيش جرت الخميس في منزل الزوجين في غونيس في منطقة باريس، لم تسمح بالحصول على أدلة ترجح فرضية تطرف المهاجم، الذي اعتنق الإسلام قبل 18 شهرا ويعمل منذ 2003 في إدارة الاستخبارات في مقر الشرطة، وما زال يجري فحص مواد معلوماتية تمت مصادرتها.

قتل هذا الرجل المولود في المارتينيك بجزر الانتيل الفرنسية، ظهر الخميس اربعة عناصر شرطة بينهم امرأة، طعناً بالسكين داخل مقر الشرطة الذي يضم مديريات عديدة في الوسط التاريخي للعاصمة بالقرب من كاتدرائية نوتردام.

وقال قائد شرطة باريس ديدييه لالمان لوسائل الاعلام ان "عملنا المهني يدفعنا الى عدم استبعاد اي فرضية".وعلقت متحدثة باسم الحكومة ان الفرضية الجهادية "ليست مستبعدة بالتأكيد" لكنها حذرت من الاخبار المضللة، وقالت "إن يكون المرء مسلما لا يعني ان يكون ارهابيا، ما يعني إن اعتناق الإسلام ليس إشارة تلقائية إلى التطرف".