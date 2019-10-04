رئيس حي البساتين يتفقد محطات الوقود للتأكد من تطبيق خفض سعر البنزين

أجرى اللواء محمود ضياء، رئيس حي البساتين، جولة مرور على محطات الوقود في نطاق الحي للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة لأسعار البنزين بعد خفض السعر 25 قرشا، ووضع الأسعار الجديدة علي طلمبات الوقود، وعدم وجود امتناع عن البيع، فضلا عن صلاحية أجهزة الإطفاء بالمحطات.

وقال رئيس حي البساتين لـ" الوطن" إنه تم التأكد من أن كل العدادات داخل المحطات تعمل بالأسعار الجديدة، لافتا إلى أنه تصادف وجود محطة وقود تبين بها عطل في عداد ظهور السعر، وتولى الفنيين إصلاح العطل على الفور.

وأشار رئيس حي البساتين إلى أنه تم خلال هذه الجولة ضبط مركبة توك توك يسير على الطريق الدائري عكس الاتجاة وتم مصادرته وإيداعه بمخازن الحي.