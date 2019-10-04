محطات البنزين تلتزم بالأسعار الجديدة.. والسائقون سعداء

شهدت محطات الوقود إقبالاً ملحوظاً فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد انخفاض أسعار الوقود، وسط سعادة سائقى السيارات الأجرة والملاكى الذين رحّبوا بهذا الإجراء واعتبروه بداية لخفض أسعار العديد من السلع الاستراتيجية الأخرى، خاصة المواد الغذائية، مؤكدين أن الحكومة تتحرك بشكل سريع فى صالح المواطن الذى تحمّل الكثير من أعباء الإصلاح الاقتصادى فى الفترة الأخيرة.

فى المنيا، قال محمد عوض، سائق سيارة تاكسى، إن أى انخفاض فى أسعار المحروقات مهما بلغ مقداره له أهمية بالغة، موضحاً أن هناك سيارات تعمل على مدار 24 ساعة، وتستهلك كمية كبيرة من البنزين فى اليوم الواحد، وسيوفر هذا الانخفاض مبلغاً يمكن ادخاره لإجراء أعمال صيانة فى السيارة نهاية كل شهر، وأضاف عاشور عزيز، موظف، أن هناك عدداً كبيراً من الشباب يعملون على دراجات نارية خاصة بهم لتوصيل طلبات للمنازل «ديليفرى» ويقطعون مسافات كبيرة فى المدن والقرى، وانخفاض سعر البنزين سيوفر لهم قسطاً من المال، خاصة أن معظمهم طلبة يقضون أوقات فراغهم فى العمل ليدبروا نفقاتهم الخاصة، ويساعدوا أولياء الأمور، منوهاً بأن أى خفض فى أسعار المحروقات يؤدى إلى انخفاض فى أسعار سلع أخرى مرتبطة بالوقود، خاصة فى مجال المقاولات.

مسئول بالدقهلية: الخفض سيقلل من تكلفة نقل البضائع ويخفض أسعارها

وأكد السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن جميع محطات الوقود فى نطاق المحافظة التزمت بالأسعار الجديدة، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار الوقود لم يظهر تأثيره على أسعار السلع الأخرى، لكنه سيقلل من تكلفة نقل البضائع وبالطبع يُخفّض أسعارها: «نراقب الأسواق بصورة يومية وهناك انخفاض فى أسعار بعض السلع الأساسية التى التزم التجار بتخفيضها للجمهور».

أستاذة جامعية: دليل على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة

وفى كفر الشيخ، أوضح محمد عبدالمقصود، سائق سيارة ملاكى، أن خفض سعر البنزين خطوة جيدة وبداية شعور الحكومة بالمواطنين، وعبّر عن سعادته قائلاً: «حاجة كويسة يا ريت كل الأسعار تنخفض»، وأضافت إيمان على، أستاذة جامعية، أن خفض أو ارتفاع أسعار المحروقات يكون وفقاً للأسعار العالمية، لكنه دليل على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها مصر، متوقعة انخفاض أسعار السلع بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة، ولفت محمود عبدالهادى، صاحب تاكسى، إلى أن خفض سعر البنزين يستفيد منه قائدو السيارات الملاكى فقط، لكن كثيراً من سيارات الأجرة كالسرفيس والميكروباص تعمل بالسولار، فكان يجب تخفيض سعره لأن الكثير من المواطنين متضررون من ارتفاع الأسعار والمواصلات.

تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ القرار فى الإسكندرية

وشكّلت مديرية التموين والتجارة الداخلية فى الإسكندرية غرفة عمليات برئاسة المحاسب محمد سعد الله، وكيل الوزارة، لمتابعة حركة الأسواق، ومدى التزام محطات الوقود بأسعار المحروقات الجديدة وتوفير السلع للجمهور.

وعبّر أهالى أسيوط عن سعادتهم بالقرار، معربين عن أملهم فى انخفاض أسعار باقى السلع والخدمات، تخفيفاً عن كاهل المواطنين: «بشرة خير.. ويا رب عقبال الكهربا والميّه».

وأكد عمر خليفة، موظف مقيم بالغربية، أن قرار خفض أسعار البنزين فى هذا التوقيت «خطوة إيجابية»، لافتاً إلى أن هذا يبشر بتحركات مستقبلية من المسئولين تتمثل فى إيجاد حلول لمشكلات الوقود فى مصر: «الناس اشتكت، وبالفعل المسئولين اتحركوا، ده شىء جميل وماكانش بيحصل قبل كده».