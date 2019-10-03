نشرت الجريدة الرسمية، قرارا بأسعار البنزين الجديدة، بمنتجاته الثلاثة 80 و92 و95 بعد خفضها 25 قرشًا.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يحدد سعر بيع اللتر من بنزين 80 تسليم المستهلك بسعر 650 قرشًا، وسعر بيع اللتر من بنزين 92 تسليم المستهلك بسعر 775 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة، وسعر بيع اللتر من بنزين 95 تسليم المستهلك بسعر 875 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

كما نشرت الجريدة، قرار الحكومة بخفض أسعار المازوت، وخفضت سعر الطن للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح بـ4250 جنيهًا.

على أن يستمرار العمل بسعر المازوت عند 1500 جنيه للصناعات الغذائية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة، و2500 جنيه لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التي تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء.

كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قد أصدرت، منذ قليل، قرارا بخفض أسعار بعض المنتجات البترولية، يأتي انطلاقًا من التزامها بما جرى الإعلان عنه، يوليو الماضي، بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بالسوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ثلاثة أشهر.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار، للاطلاع عليه اضعط هنـــا.