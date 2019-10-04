أمر النائب العام بحبس الملازم أول عبدالرحمن الشبراوي، المتهم بضرب محامي المحلة الكبرى، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، أصدر توجيهاته العاجلة اليوم إلى رئيس نيابة أول المحلة بفتح باب التحقيق فى واقعة تعدي ضابط شرطة بديوان قسم أول المحلة على أحمد رمزي أحد المحامين بالضرب المبرح وإصابته بجروح وكدمات وسحجات أثناء سيره وبرفقته أفراد أسرته بشارع البحر أمام نقطة كمين سوق الحنفي للمصوغات بالمدينة العمالية.

وأفاد المحامي الضحية فى أقواله أمام النيابة العامة، أنه فوجىء بوابل من السباب والتراشق بالألفاظ من جانب الضابط لاعترضه على دخول السوق التجاري والتواجد بسيارته، ما أدى إلى تعديه بالضرب وتشابكه مع بالأيدي وإصابته بكدمات بالرأس والعين واقتياده داخل سيارة الشرطة والتحرك إلى ديوان القسم.

وكان مدير الأمن أكد أنه تم استبعاد الضابط عن العمل وإحالته للتحقيق بالشؤون الضباط بناءً على توجيهات وزير الداخلية وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.