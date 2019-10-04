أطلقت أسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية مسابقة بين الشعراء الأقباط لتأليف شعار مهرجان الكرازة المرقسية 2020 الذى اختارت له اللجنة المركزية للمهرجان عنوان «كنيستى.. روح وحياة»، وطالبت الأسقفية بألا تزيد كلمات الشعار على 6 أبيات ولا يشترط اللغة «عامية أو فصحى»، مع مراعاة الوزن الشعرى ووحدته لسهولة تلحينه، فضلاً عن اعتبار كلمات تخص العقيدة القبطية الأرثوذكسية.

وحددت الأسقفية آخر موعد للتقدم للمسابقة يوم الثلاثاء المقبل حتى يتم اختيار أفضل ما تقدم للجنة متخصصة تبدأ بعدها مسابقة التلحين للشعار. وكانت اللجنة المركزية للمهرجان، برئاسة كل من «الأنبا موسى، أسقف عام الشباب، والأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة»، اختارت شعار المهرجان للعام المقبل، وشكّلت اللجان التحضيرية لمناهج 2020.

وتأتى هذه الخطوات بالتوازى مع استمرار التصفيات النهائية لمهرجان الكرازة لعام 2019، الذى يحمل شعار «نقوم ونبنى»، تمهيداً لتنظيم الحفل الختامى للمهرجان وتوزيع الجوائز على الفائزين على مستوى الكرازة المرقسية.