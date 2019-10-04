قال مسؤولون في الشرطة الفلبينية، اليوم،إن أربعة مسلحين على الأقل اختطفوا رجلاً يحمل الجنسية البريطانية وزوجته الفلبينية، من أحد المنتجعات الساحلية جنوب البلاد، ونقلت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية عن الشرطة الفلبينية أن المشتبه بهم المسلحين اختطفوا البريطاني وزوجته من كوخ عند حلول الظلام أمام بعض شهود العيان واصطحبوهما إلى زورق في بلدة توكوران بمقاطعة زامبوانجا ديل سور، وقامت الشرطة الفلبينية بالبحث عن المسلحين وعن الزوجين، حيث لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

جدير بالذكر، أن العمليات العسكرية الفلبينية الأخيرة ضد مسلحين يقومون بعمليات خطف من أجل المال جنوبي الفلبين أدت الى الحد من هذه المخاطر خلال السنوات الأخيرة.