ماكرون عن جوجل وحقوق المؤلف: لا تستطيع شركة كبرى "تجاهل القانون"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، إن شركة "جوجل" الأمريكية، لا يمكنها "تجاهل" القانون في بلاده ويتعين على الشركة دفع مبالغ لوسائل الإعلام بعد قرار المجموعة الأمريكية تطبيق قواعد جديدة، مضيفا -خلال احتفال بالذكرى المئوية لصحيفة "لا مونتاني" الفرنسية في "كليرمون فيران"- "نحن بصدد تطبيق القانون" عبر فرض حقوق النشر على منصات الإنترنت و"اي شركة حتى لو كانت كبيرة جدا، لا يمكنها تجاهل ذلك عندما تقرر العمل في فرنسا".

ووجه ماكرون، انتقادا الى "الموقف الذي اتخذته غوغل في ألمانيا أولا ثم في فرنسا وفحواه ان (توجيهاتكم لطيفة جدا، قد تكون قوانينكم رائعة ولكننا نرفض، وبشكل أكثر تحديدا ستوافقون على حرية استخدامنا محتوياتكم وإلا فلن تكونوا مرجعا بالنسبة الينا)"، مضيفا: "يجب القول إن رغبة المشغل اليوم ليست في ان يدفع للصحف، او الدفع للصحافيين، كما ينص القانون، وكما تلحظ التعليمات الأوروبية، والا فانه سيتم القضاء عليهم".

وأعلنت "جوجل" في 25 سبتمبر الماضي أنها لا تنوي دفع مبالغ للصحافة رغم بدء سريان قانون حقوق الطبع والنشر الأوروبي في 24 أكتوبر الجاري، ونص على "حقوق المؤلف" لصالح ناشري الصحف ووكالات الأنباء مثل "فرانس برس".