لقى 5 أشخاص حتفهم، اليوم، بعدما تحطمت طائرة شحن اثناء استعدادها للهبوط في غرب اوكرانيا، وتحطمت الطائرة وهي من طرز "أنطونوف-12"، وكان على متنها ثمانية اشخاص فيما كانت على بعد 1,5 كيلومتر من المدرج في مطار لفيف في أقصى غرب البلاد على الحدود مع بولندا.

وقالت "خدمات الطوارئ"، إنّ الركاب الثلاثة الذين نجوا نقلوا الى المستشفى في حالة حرجة، موضحة أن الطائرة تديرها شركة "اوكرانيا ايرلاينز" وكانت آتية من فيغو في إسبانيا.

من جانبه، أشار نائب وزير البنية التحتية يوري لافرينيوك لقناة "112" التلفزيونية الأوكرانية، إلى أنّه يعتقد أنّ الوقود نفد من الطائرة أو أن الطيار ارتكب خطأ.