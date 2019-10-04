أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عمق علاقات بلاده مع مصر، والنتائج الإيجابية للقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤخرا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشار إلى أهمية توقيت زيارة وفد رجال أعمال مصري لبناني التي جاءت عقب لقاء الرئيس السيسي لتأكيد اهتمام الحكومتين المصرية والباكستانية بتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية ولا سيما في تشجيع التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

وبحسب بيان اتحاد الصناعات، اليوم، فإن رئيس الوزراء الباكستاني، استعرض برامج الإصلاح الاقتصادي وحوافز الاستثمار في باكستان على الوفد المصري اللبناني المشترك، والذي أبدى أعضاؤه نيتهم بضخ استثمارات مصرية لبنانية في باكستان في مجالات الكهرباء والطاقة والإسكان، فيما أبدى الجانب الباكستاني اهتمامه بالصادرات المصرية من الدواء والأسمدة.

وكانت وزارة التجارة والصناعة المصرية برعاية الوزير عمرو نصار، وبالتعاون مع الحكومة اللبنانية قد نظمت وفدا من كبار رجال الأعمال والصناعيين المصريين واللبنانيين إلى باكستان ضمن البرنامج الاستراتيجي للوزارة للتعاون الثنائي مع لبنان في دول ثالثة وعلى رأسها أفريقيا وباكستان.

وضم وفد رجال الأعمال، الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، والدكتور ماجد المنشاوي، والدكتور شيرين حلمي، أحمد السويدي بالإضافة إلى عدد من الصناعيين اللبنانيين، وأكد الجانبان المصري والباكستاني على أهمية تفعيل برامج التعاون الفني في مجال الزراعة وقطاع الملابس والمنسوجات.

واجتمع الوفد المصري اللبناني بعد ذلك بوزراء التجارة والصناعة والطاقة والخصخصة والصحة والاستثمار والزراعة لمناقشة آليات التعاون بين رجال الأعمال والحكومة الباكستانية، كما التقى الوفد مع قيادات مجتمع الأعمال الباكستاني، الذين أبدوا رغبتهم في الاستثمار في مصر ولا سيما بعد نجاح أول استثمار باكستاني في مجال الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية.