مركز الحرية للإبداع في الإسكندرية ينظم منتدى علمي وتكنولوجي.. الثلاثاء

ينظم مركز الحرية للإبداع في الإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، يوم الثلاثاء المقبل، منتدى الإبداع العلمي والتكنولوجي بعنوان "كيف نصنع تراثاً عمرانياً للأجيال القادمة"؛ وذلك بقاعة توفيق الحكيم في تمام الساعة 6:30 مساءًا.

ويستضيف مركز الحرية للإبداع الدكتور هشام سعودي، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، والدكتور حسن لطفي، أستاذ التخطيط والعمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يتناول المنتدي مناقشة تحليلية حول صناعة الأبنية التراثية، مسترشدًا بالمعالم التراثية الموجودة في عدد من شوارع الإسكندرية.