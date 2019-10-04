قالت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم، إن مركز السموم استقبل 6 حالات جديدة مصابين بالتسمم الغذائي إثر تناول وجبة الفسيخ، ليصبح الإجمالي 49 حالة جرى استقبالهم بالمركز خلال أسبوع.

وأضافت غانم في تصريحات لـ"الوطن"، أن نحو 22 مريضا تناولوا 31 وحدة مصل مضاد لتسمم الفسيخ، واحتجزوا 13 بالعناية المركزة، وأن الحالات الجديدة من دسوق وإدكو ورشيد وواحدة من الإسكندرية.

وأوضحت غانم أن المركز أصدر بيان تحذيري وينشر بشكل يومي في وسائل الإعلام ومازال الوضع مستمر ولا يمتنع المواطنين عن تناول الفسيخ ويجري استقبال الحالات.

كان مركز السموم بالإسكندرية أصدر بيانا عاجلا، السبت الماضي، بشأن ما جرى رصده من تزايد حالات تسمم الفسيخ، مطالبا جميع المواطنين بالامتناع نهائيا وبشكل فوري عن تناوله، مؤكدا استقباله 21 حالة في الساعات الأولى، فيما بقت سيدة عمرها 50عاما، إثر تناولها وجبة الفسيخ من محافظة كفرالشيخ.