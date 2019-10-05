مستشار بـ"ناصر العسكرية": الضربة الجوية مع المدفعية مفتاح معركة السادس من أكتوبر

قال اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العليا العسكرية، إن الضربة الجوية للقوات المسلحة المصرية مع المدفعية كانت مفتاح معركة السادس من أكتوبر 1973.

وأضاف خلف، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن جميع العناصر التي شاركت في حرب أكتوبر حتى الساعة العاشرة صباحا كان يستعد عدد كبير منهم للحصول على فترة إجازات وسريعا تم تحويل جميع العناصر من أوضاع هجومية تدريبية إلى أوضاع هجومية عملية وتم تحديد ساعة الصفر مع انطلاق الضربات الجوية للقوات المصرية على الأهداف الإسرائيلية.

وتابع مستشار أكاديمية ناصر العليا العسكرية، أن الغرض من إلصاق تهمة أن أشروف مروان كان جاسوسا جندته إسرائيل هو تشويه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لأن أشرف مروان كان زوج أبنته.