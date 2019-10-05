مستشار بـ"ناصر العسكرية": مواقع التواصل تستخدم للإرباك والحرب النفسية

قال اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العليا العسكرية، إن موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وغيره من المواقع تستخدم للحرب النفسية.

وأضاف خلف، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على حجم كبير للغاية من الإشاعات التي تهدف إلى إحداث دربكة وإرباك في المشهد السياسي والأمني للدول.

وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العليا العسكرية، أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت سلاحا قويا تستخدمها دول ضد دول وتستخدمه أجهزة استخباراتية لتنفيذ أجندات خاصة بها.

وأوضح أن هذه المواقع لابد أن تواجه بالوعي الوطني، ومعرفة المواطنين بواجباتهم تجاه وطنهم.