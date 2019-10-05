كشف الإعلامي حمدي الكنيسي، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، كواليس عمله كمراسل عسكري إبان حرب أكتوبر المجيدة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد حمزة في برنامج "أمرك يهمنا" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم".

وتحدث الكنيسي عن دور الإعلام في رفع الوعي وحشد المواطنين بعد النكسة وتهيئتهم لحرب أكتوبر المجيدة، مشددًا أن الإعلام ساهم في خطة الخداع الاستراتيجي التي وضعها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ونفذها وزير الإعلام الراحل عبدالقادر حاتم.

وأوضح أن الإعلام الرسمي كان يُسرب معلومات مفاداها أن القوات المسلحة لا تنوي الحرب وغير جاهزة له، وأن مصر تسعى للحلول السلمية ولا تستطيع الوقوف أمام العدو عسكريًا.

وشدد على أهمية الإعلام في توعية الجماهير حتى لا يتم الانسياق خلف الإعلام المعادي من قطر وتركيا، وشائعات مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن المقارنة بين الوضع الحالي وإبان حرب أكتوبر، قال الكنيسي إنه في أكتوبر كان العدو واضحا ومعروفا، أما الآن فمصر تحارب على الجبهة الداخلية والخارجية.