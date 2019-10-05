قال الفنان شيكو إنه كان "رفيع" أثناء فترة طفولته مشيرًا إلى أنه عمل لمدة 6 سنوات كمهندس قبل أن يتفرغ للتمثيل.

وأضاف خلال لقائه مع الفنان أمير كرارة في برنامج "سهرانين" المذاع عبر فضائية "ON E" أنه كان يعمل كمهندس في أحد الفنادق وشارك في مشروع بناء الجامعة الأمريكية كمهندس ميكانيكي.

وأوضح شيكو أن أهله لا يضغطوا عليه من أجل الزواج مشيرًا إلى أن زوجة زميله هشام ماجد هي أكثر شخصية تضغط عليه من أجل الزواج لافتًا إلى أنه لا يضع مواصفات معينة للفتاة التي يتمني الزواج بها وأن شرطه الوحيد "تحبني وأحبها بس".