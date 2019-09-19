وصل عدد كبير من الفنانين، إلى حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، والذي سينطلق بعد قليل، وبينهم الفنانة درة، وشيكو، والموسيقار تامر كروان، وهشام خرما، وهند عبد الحليم، وخالد منصور، فضلًا عن المهندس سميح ساويرس.

وخطف الفنان شادي ألفونس، الأنظار، على السجادة الحمراء لـ"الجونة السينمائي"، إذ كان يرتدي جوارب تحمل رسومات ظاهرة لنمور، الأمر الذي وصفه البعض بـ"الطفولي".

وتنطلق فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، السابعة مساء اليوم، وتمتد حتى 27 سبتمبر الجاري، حيث يبدأ حفل الافتتاح في تمام الساعة السابعة مساءً بحضور القائمين على المهرجان والعديد من النجوم المصريين والعرب والعالميين.