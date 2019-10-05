اهتمام كبير أحاط بالفنان خواكين فينيكس، في الآونة الأخيرة، خاصة مع بدء عرض فيلمه الجديد "Joker"، الذي يجسد خلاله المهرج "الجوكر"، الشخصية الشهيرة التي لا تزال جاذبة لتقديمها مرارا وتكرارا، ويتابعها شريحة عريضة من المشاهدين.

نجم هوليوود الشهير خواكين فينيكس، ولد 28 أكتوبر عام 1974، نشأ في مدينة سان خوان في بورتوريكو، حيث عاش أعوامه الأربعة الأولى هناك، قبل أن يغادر برفقة أسرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويترعرع هناك.

عائلة فنية أصيلة تربى "فينيكس" بين أحضانها، ضمت أشقائه ريفر فوينكس الممثل الأمريكي، ورين فينيكس ممثلة ومغنية، وسمر فينيكس وهي عارضة أزياء وممثلة، وليبرتي فينيكس ممثلة.

بداية النجم الهوليودي كانت بفيلم "سوليمار"، الذي رشحه للدور الذي شكل شخصيته التمثيلية، حينما أدى دور "كومودوس" ابن الملك في فيلم "جلادياتور"، أمام النجم "راسل كرو"، ويصبح انطلاقة له في عالم السينما، ويحقق بعدها العديد من النجاحات إلى أن وصل لأدوار البطولة.

بعد أداءه المبهر في فيلم "جلادياتور"، ترشح "فينيكس" لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد، بالإضافة إلى ترشحه عن هذا الدور لجائزة "جولدن جلوب" وجائزة "البافتا".

أفلام سينمائية عديدة شارك فيها النجم الهوليودي، منها "بافلو سوليدارس"، "كويلس"، "ذا ياردس"، "ساينس"، "ووك تو ذا لاين"، "تو لافرس"، "ذا مستر"، "هير"، "انهيرنت فايس"، "ماري ماجدلين"، و"يو ويل نيفر ريلي هير"، وغيرها.

فاز "خواكين" في 2006 بجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل، عن دوره في فيلم "السير على الخط" حيث جسد دور جوني كاش.

يعرف عن النجم الهوليودي، اهتمامه بمجال حقوق الحيوان، حيث أنه عضو في "بيتا" وهي منظمة أمريكية مهتمة بحقوق الحيوانات.

"خواكين" ممثل ومنتج وناشط وفنان موسيقي، وأحيانا "رابر"، وهي المهنة الأقرب إلى قلبه، حيث أعلن في 27 أكتوبر 2008 اعتزاله التمثيل، كي يقوم بالتركيز على مهنته في موسيقى "الراب"، ولكنه عاد للتمثيل مرة أخرى عام 2012.