بدأت دور السينما في مصر عرض فيلم "Joker"، بطولة خواكين فينيكس، أمس، بعدما حصد جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم بمهرجان فينسيا السينمائي.

تدور أحداث الفيلم في عام 1981، بعكس ما توقع أغلب الجمهور بأنه مأخوذ أو استكمال لفيلم "The Dark Knight"، ويسرد حكاية البطل "آرثر فليك" الذي يعمل ممثلا كوميديا لكنه يفشل ويعيش حياة مضطربة مليئة بالمشاكل، فيتحول إلى أسطورة بشكل مخيف في مدينة "جوثام"، ويعيش بعالم تملأه الجريمة والفوضى.

البطل

جسد شخصية "الجوكر" خلال أحداث الفيلم الممثل الأمريكي، خواكين فينيكس، الذي كان قد لمع من قبل في تقديم شخصية "ثيودور تومبلي" خلال أحداث فيلم "her" عام 2014، وكان قد فاز خواكين بجائزة الـ جولدن جلوب عن دوره في فيلم "Walk the Line"، كما نال جائزة "جرامي" الموسيقية عن تسجيله للموسيقى التصويرية لنفس الفيلم.

طاقم العمل

"joker" من إخراج الأمريكي تود فيليبس وقام بتأليفه أيضا، وكان قدم فيليبس أول أفلامه السينمائية كمخرج في عام 2004 وهو فيلم "Starsky & Hutch"، ويعتبر الـ"joker" هو فيلمه السابع في السينما الأمريكية من حيث الإخراج والرابع في مجال التأليف السينمائي.

شارك في بطولة فيلم "joker"، الفنان الكبير روبرت دي نيرو، بريت كولن، زازي بيتز، بريان تيري هنري و برايان كالين.

تلهف الجمهور.. وتعليقات النقاد

وانتظر عدد كبير من الجمهور الأمريكي عرض الفيلم السينمائي "joker" بعد أسبوعين من الدعاية للفيلم، الذي وصفه نقاد السينما بأنه فيلم هام، وعن تجسيد الممثل خواكين للشخصية وصفوه بأنه أداء عبقري لكنه مرعب، إذ يعرض شخصية انطوائية مضطربة عقليا يجد طريق الشهرة بشكل غير مقصود عبر العنف.

يذكر أن استوديو الإنتاج كان يسعى إلى الفنان ليوناردو دي كابريو لتأدية دور الجوكر خلال أحداث الفيلم، وكان بدأ تصوير الفيلم في 10 سبتمبر 2018.

وعرض الفيلم بالأمس في دور سينما: "بندر المعادي، أمريكانا بلازا، بوينت 90، بورتو كايرو، زاوية، الأمير، سيني ماكس، نايل سيتي، سان ستيفانو مول، جالكسي، داندي مول، أوديون، سيني بلكس جرين بلازا، جولف سيتي، سيتي ستارز، صن سيتي، جلاكسي سينبلكس مول العرب، كايرو فستيفال سيتي".