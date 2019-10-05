أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تأييده للحوار بين الحكومة العراقية وبين المتظاهرين المطالبين بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد كخطوة لوقف التصعيد.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم السبت: إن "الأمين العام للأمم المتحدة يتابع عن كثب التطورات في العراق، ويدعو إلى إجراء حوار بين الحكومة والمتظاهرين كخطوة فورية نحو وقف التصعيد".

وطالب جوتيريش "الجميع في العراق بممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن العنف"، وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات تطالب بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد، وأسفرت هذه المظاهرات عن مقتل نحو 65 شخصا.