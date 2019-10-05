أعلن الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، عن تقديم 25 منحة كاملة للمبتكرين من شباب مصر للسفر إلى ألمانيا للدراسة بولاية بادن فورتمبرج قلعة الصناعة الألمانية، بالإضافة إلى 5 مشرفين من وزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك في إطار توقيع برتكول تعاون ثنائي بين الجامعة والوزارة، على أن تقوم الأخيرة باختيار الشباب المبتكرين والتخصص الدراسي.

يأتي ذلك مساهمة من الجامعة لدعم مشروعات المبتكرين القابلة للتطبيق ومن المقرر أن يتم تفعيل البروتوكول خلال منتصف الشهر الجاري، وبمناسبة احتفالات الجامعة الألمانية بالقاهرة بتخريج دفعة جديدة من أبنائها للعام الأكاديمي 2018-2019، بمشاركة وفد ألماني رفيع المستوى.

واحتفلت الجامعة، اليوم، الجمعة بتخريج طلاب كليتي تكنولوجيا الإدارة وكلية العلوم التطبيقية والفنون في حضور الدكتور ياسر جمال حجازي رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، ومن المقرر أن تحتفل اليوم السبت بطلاب كلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الإعلام، علوم المواد.