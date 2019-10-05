الصين تطلق قمرا اصطناعيا عالي الدقة لمراقبة الأرض

أطلقت الصين قمرا اصطناعيا عالي الدقة لمراقبة الأرض إلى الفضاء، من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي شمال الصين.

وذكرت أكاديمية شنجهاي لتكنولوجيا الطيران الفضائي، في بيان اليوم، أنه جرى إطلاق القمر الاصطناعي "جاوفن- 10" على متن الصاروخ الحامل "لونج مارش- 4 سي"، الساعة 2:51 من صباح اليوم السبت بتوقيت بكين، ودخل المدار المخطط له بنجاح.

وسيعمل قمر الاستشعار عن بعد بالأمواج الميكروية على توفير صور بدقة أقل من متر، فيما يعد القمر جزءا من مشروع مراقبة عالي الدقة للأرض في البلاد، وسيستخدم القمر "جاوفن- 10" في مسح الأراضي، والتخطيط الحضري، وتصميم شبكة الطرق، وتقدير غلة المحاصيل، فضلا عن الإغاثة في حالات الكوارث، ويمكن أيضا أن يخدم الاستراتيجيات الصينية الرئيسة مثل مبادرة الحزام والطريق.

وفي سياق آخر، أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق تنظيم الدورة الـ12 لمنتدى الحزام والطريق للزراعة الأيكولوجية وسلامة الأغذية في 6 نوفمبر المقبل بشنغهاي، وذكرت، في بيان اليوم، أن المنتدى سيعقد خلال معرض الصين الدولي الثاني للاستيراد المقرر بشنغهاي في الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر، مشيرة إلى أن المنتدى - الذي يحمل شعار "توسيع استيراد المواد الغذائية وإثراء حياة الناس" - يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الأغذية والمنتجات الزراعية، تسهيل التنمية عالية الجودة لهذه الصناعة، وتوفير فرص التنمية للناس من الداخل والخارج.

وأضافت المصلحة، أن المنتدى سيشارك فيه مسؤولون حكوميون من الصين والعالم، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية والجمعيات وغرف التجارة من جميع أنحاء العالم.