بعث الدكتورعلاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

جاء في نص البرقية: "يسعدني ويشرفني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أبناء محافظة القليوبية بأطيب التهاني بمناسبة حلول الذكرى السادسة والأربعون لتلك المناسبة التاريخية الخالدة، والتي ستظل محفورة في قلوب وعقول المصريين وهي الذكرى التي قام فيها جيشنا العظيم بعبور قناة السويس واستعادة أرض سيناء الغالية علينا في يوم النصر والعزة والكرامة، ويطيب لي في هذه المناسبة الوطنية العظيمة أن أدعو المولى عز وجل أن يعيدها على سيادتكم وعلى مصر الحبيبة بكل الخير والسلام وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث محافظ القليوبية، برقيات تهنئة إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد - رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وجميع الوزراء والمحافظين بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعون لانتصارات أكتوبر الغالية على نفوس كل المصريين والشاهدة على عظمة شعب مصر، وقواته المسلحة الباسلة، متمنياً من الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرخاء والأمان.