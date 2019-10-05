عرضت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، البرومو الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر، والذي يتضمن مشاهد من حرب أكتوبر المجيدة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في وقت سابق، 7 "بروموهات" تحتفل فيها بنصر أكتوبر 1973 المجيد، والذي جسدت فيه القوات المسلحة أسمى معاني التضحية والفداء وأعادت فيه الكرامة لمصر والأمة العربية؛ بانتصارها الساحق على العدو الإسرائيلي.

المتحدث العسكري يعرض 3 بروموهات توثيقية جديدة عن حرب أكتوبر

عبر صفحة المتحدث العسكري.. 4 بروموهات وثائقية عن حرب أكتوبر