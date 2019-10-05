أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، عددا من قرارات التعيين الجديدة، التي نصت على تعيين الدكتور محمد يوسف الأستاذ بقسم الطفيليات بكلية الطب البيطري رئيسا لمجلس القسم.

وجرى تجديد تكليف الدكتور خالد عيسوي الأستاذ المساعد بقسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية بكلية الهندسة بشبرا، منسقا عاما للأنشطة والمشروعات والمبادرات ومدير مشروع الأنشطة الطلابية بالجامعة.

كما جرى تجديد تكليف الدكتور رؤوف توفيق الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بشبرا، بالإشراف على إدارة تشغيل وصيانة وسائل النقل بالجامعة.

كما أصدر السعيد قرارا بتجديد تكليف الدكتور أحمد عبد الفتاح البيطارالأستاذ بكلية الهندسة ببنها، مشرفا عاما لمركز استخراج الشهادات الموحد بالجامعة، وتجديد تكليف الدكتور علاء الدين متولي الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية ببنها، بالإشراف على مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الأكاديمية والإدارية، وتكليف الدكتور هيثم شحاته الأستاذ بقسم الأراضى بكلية الزراعة بمشتهر للعمل مديرا لمركز الخدمة للمعلومات والخدمات البحثية بالجامعة.

كما شملت القرارات التي أصدرها رئيس الجامعة تكليف كلا من الدكتور أشرف عواد عبد التواب، مشرفا عاما على مدينة كفر سعد ، والدكتور راشد عبد الفتاح زغلول مشرفا عاما علي مدينة مشتهر، والدكتور طه حسن مختار مشرفا عاما علي مدينة طوخ ، وكذلك تكليف قيام الدكتور محمد أحمد عبود الأستاذ المساعد بقسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية بأعمال رئيس مجلس القسم حتى تغير الوضع القانوني.