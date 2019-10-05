أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 511 لسنة 2019، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2019.

ونص قرار رئيس الجمهورية المنشور في عدد الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم، 5\10\2019 على أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموفق 6 أكتوبر من عام 2019 بالنسبة للفئات التالية:

- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 6\10\2019، 15 سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمد 5 سنوات.

- المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل 6\10\2019 متى كان نفذ ثلث مدتها بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر.

- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية وأمضوا في السجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.