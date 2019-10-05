قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن المستشار محمد عبدالمحسن رئيس مجلس إدارة نادي القضاة أرسل برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى الاحتفال بانتصارات حرب السادس من أكتوبر.

وجاء نص الرسالة: "تطل علينا الذكرى السادسة والأربعين من حرب السادس من أكتوبر لتعيد لنا ذكريات الفخر والعزة نستحضر بتفاصيلها كل معاني الانتماء للوطن الغالي ونستشرف بضيائها لمستقبل مشرق قائم على أساس من التخطيط السليم والعمل الجاد استردت فيها مصر والأمة العربية كرامتها وجسدت فيها العسكرية المصرية أروع الدروس في المسؤولية والتنظيم والتوظيف الجيد للإمكانات المتاحة، وقدم فيها رجالنا من القوات المسلحة ملحمة فريدة في البطولة والفداء سطرها بأحرف من نور شهداء مصر الأبرار، الذين روت دمائهم الزكية أرض سيناء الحبيبة من أجل استعادة الأرض واسترداد الحق".

وتابع: "ننتهز هذه المناسبة العظيمة لنهنئ فخامتكم وقواتنا المسلحة الباسلة والشعب المصري العظيم بهذه الذكرى الخالدة التي ستبقى شاخصة أمد الدهر على أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديثحفظ الله مصر وجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء".