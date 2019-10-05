أحال المستشار خالد ممدوح خضر، المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية، صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف، 40 سنة، المتهمة بتعذيب حفيدتيها الطفلتين جنة وأماني، إلى محكمة الجنايات.

ورصد أمر الإحالة الطريقة التي عذبت بها "الجدة" الطفلة "جنة"، بأنه في غضون شهر سبتمبر 2019 بدائرة مركز شربين، ضربتها وجرحتها عمدا مع سبق الإصرار، "بأن بيتت النية وعقدت العزم على ضربها وجرحها وأعدت لذلك الغرض حبلا وشرشرة وخرطوما وكماشة، وقامت تقييد يديها ورجليها بالحبل وشدت الوثاق عليها شدا حتى خلف الحبل کدمات حول مفصل کاحلها الأيمن ورسغيها، فزادتها بالتكبيل ضعفا على ضعف طفولتها ووهنا على وهن أنوثتها".

وذكر أمر الإحالة، بأن الجدة "ضاعفت عذابها بتسخين الشرشرة بالنار وکي مواضع عفتها بها، كما أمعنت في تعذيبها بقرصها بالكماشة في تلك المواضع ودأبت على استخدام الخرطوم في ضربها بمواضع متفرقة من جسدها، فأحدثت بها الإصابات الموصوفة تقرير الصفة التشريحية قاصده ضربها الذي أفضى إلى موتها على النحو المبين بالتحقيقات".

ووجهت النيابة العامة للجدة اتهامين بأنها "عرضت حياة حفيدتها المجني عليها الطفلة للخطر، بأن ضربتها وجرحتها محدثة بها إصابات أفضت إلى موتها، وأحرزت أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية بأن أحرزت خرطوم وشرشرة وحبلا وكماشة لاستخدامها في ضرب حفيدتها المجني عليها الطفلة على النحو المبين بالتحقيقات".

وقررت النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة، وبندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهمة وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمة، وبإعلان المتهمة بأمر الإحالة.

وأصدر النائب العام بيانا في القضية رقم 14167 لسنة 2019 جنايات شربين، أمر خلاله بإحالة الجدة إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات لضربها وتعذيبها حفيدتيها الطفلتين: جنة محمد سمير، 5 سنوات، وأماني محمد سمير، 6 سنوات، وإحداثها إصابات بهما أدت إلى وفاة أولاهما.

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى شربين بوصول الطفلة جنة محمد سمير 5 سنوات ومقيمة بقرية بساط كريم الدين التابعة للمركز مصابة بحروق في أعضائها التناسلية، بالإضافة إلى كدمات وتورم شديد بالقدم وتم نقلها لمستشفى المنصورة الدولي.

وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ وبسؤال جدها لوالدها، اتهم جدتها لوالدتها القيام بذلك والتعدي على حفيدتها عن طريق تسخين آلة حادة، وكيها بالمنطقة الحساسة في أعضائها التناسلية وظهرها.

فيما تبين من التحريات، أن الطفلة وشقيقتها الكبرى "أماني" 6 سنوات، من أبوين كفيفين وانفصلا منذ أربع سنوات، وانتقلت الطفلتين إلى حضانة الجدة بحكم قضائي لصالحها منذ 10 أشهر فقط.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط الجدة المتهمة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 14167 لسنة 2019 جنح شربين، وبالعرض على النيابة العامة اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة على سبيل التأديب للطفلة.

وقررت النيابة إحالة الطفلة للطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات، وقررت المحكمة تجديد حبس الجدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.