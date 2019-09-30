أعلن المستشار صفوت النحاس، أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري، تكفل المؤسسة بحالة الطفلة أماني شقيقة طفلة المنصورة جنة التي توفيت إثر تعرضها للتعذيب على يد جدتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن مندوب من بيت الزكاة سيزورها لها، اليوم، ليبلغها مشاعر الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، وإبلاغها بتولي حالتها حتى التخرج من الجامعة.

وتابع: "سنتكفلها وننفق على تعليمها وملابسها وطعامها"، مؤكدا أن حالة الطفلتين الأكثر مأساوية من حالات تعرض عليه يوميا.

وأشار إلى أن شيخ الأزهر أصدر تعليماته بالتواصل مع الدكتورة عزة العشماوي، رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، لاستبيان مكان إيداعها.