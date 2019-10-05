تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين في "حرق كنيسة كفر حكيم" لـ10 نوفمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة ، لجلسة 10 نوفمبر؛ للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي واحمد محمد عبد الحكم وسكرتارية احمد صبحي عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.