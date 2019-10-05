قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن واشنطن أبلغت أنقرة رفضها لعمليات التنقيب غير القانونية شرق المتوسط، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، في نبأ عاجل، ظهر اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكان رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أبلغ، بومبيو، اليوم، بأن تركيا تنتهك الحقوق السيادية لقبرص، وقال ميتسوتاكيس لبومبيو، الذي يزور اليونان في المحطة الأخيرة من جولته بجنوب أوروبا "التحركات الأخيرة لتركيا انتهاك سافر لحقوق قبرص السيادية".

وأضاف ميتسوتاكيس: "الولايات المتحدة لها مصلحة خاصة في منطقة شرق البحر المتوسط. وقبرص لا تطلب إلا ما هو بديهي وهو تنفيذ القانون الدولي".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات القبرصية أن وجود سفينة التنقيب التركية في مناطق تابعة لها "تصعيد خطير" لانتهاكات أنقرة لسيادة قبرص، مؤكدة أن عمليات التنقيب التركية تنتهك القانون الدولي، وتمثل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي، ونددت الحكومة القبرصية، أمس الجمعة، بوصول سفينة حفر تركية إلى منطقة مرخص لشركتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية العمل بها. واعتبرت الفعل التركي "سلوكا استفزازيا وعدوانيا تماما" في تحد للحقوق السيادية للدولة الواقعة في شرق البحر المتوسط.

وقالت قبرص، إن أنقرة تعرض الاستقرار والأمن الإقليميين للخطر عن طريق اختيار "الخروج بشكل لا رجعة فيه عن الشرعية الدولية"، مضيفة أنها لن تستسلم "لتكتيكات تهديد وتنمر" من حقبة ماضية.